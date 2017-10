Niente scuola oggi per gli alunni della Zandonai, nell’omonima via di Vigna Clara, dopo l’ennesimo episodio di vandalismo che ha reso di fatto impraticabili le aule.

Nel corso del fine settimana, ma molto più probabilmente durante la notte fra domenica e lunedì, vandali si sono introdotti nei locali della scuola svuotando tutti gli estintori in parecchie aule e rendendo così, fino a questa mattina, l’aria irrespirabile.

Scuola chiusa quindi, gli alunni sono tornati a casa fra i malumori dei genitori che essendo all’oscuro della vicenda si sono dovuti organizzare alla meglio. Alcuni, che avevano lasciato i figli davanti all’ingresso, richiamati sono dovuti tornare indietro per riportarli a casa o dai nonni.

Non è la prima volta che la Zandonai viene presa di mira. A dicembre 2016, ignoti si introdussero nella scuola arrecando gravi danni: lucchetti degli armadi spaccati, materiale didattico buttato a terra, pareti e pavimenti imbrattati con vernici normalmente utilizzate dagli alunni per i loro lavoretti, decorazioni natalizie fatte a pezzi, libri e quaderni stracciati.

Ma non venne sottratto nulla: si trattò quindi un vero e proprio atto di vandalismo come quello accaduto nelle scorse ore.