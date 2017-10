Addio Marchini, Giuseppe Mocci passa con Forza Italia

Giuseppe Mocci, già candidato alla presidenza del XV Municipio per la Lista Marchini e attuale consigliere nella stessa lista, ha annunciato il suo passaggio a Forza Italia.

Stessa decisione è stata presa da Anna Breccia, consigliera in VI municipio, e da Davide Stinga, consigliere in XIII.

“Il centrodestra deve ritornare a contare nella nostra città – hanno dichiarato i tre in una nota congiunta – e crediamo che Forza Italia possa ricoprire un ruolo centrale in questo processo di rinascita. Costruiremo un progetto popolare e liberale per la metropoli che sappia rispondere in maniera più puntale e precisa alle richieste dei cittadini dei quartieri che abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare“.

“Forti della leadership di Silvio Berlusconi a livello nazionale – hanno concluso – sapremo portare in città quel vento di novità e trasformazione“.

Giuseppe Mocci va così a “rinforzare” il gruppo FI in XV composto fino ad oggi dall’unico consigliere Antonello Derenti.

A tenere alta la bandiera della Lista Marchini resta però ancora Andrea Imbimbo.