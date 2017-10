Stazione Vigna Clara, stop degli esperti: “Serve una V.I.A.”

Venerdì 15 settembre, è scaduto il termine entro il quale il collegio formato da tre professori della Sapienza doveva consegnare al presidente della Terza sezione del Tar Lazio la relazione sui lavori effettuati sulla tratta Vigna Clara – Valle Aurelia a partire dalla realizzazione della galleria Cassia–Monte Mario fino ai giorni nostri, ricostruendo gli eventi accaduti dopo il 1990, data di costruzione della stazione Vigna Clara.

Ma non solo. Gli esperti dovevano verificare se attualmente la tratta ferroviaria è dotata delle più idonee tecnologie antivibrazione e di contenimento della dispersione elettrica più una lunga serie di altre verifiche.

Giunto alla prima scadenza fissata per il 30 giugno 2017, il collegio ha chiesto una proroga che è stata concessa fino al 15 settembre.

Il rinvio ha causato però lo slittamento dal 25 ottobre al 6 dicembre dell’udienza di merito nella quale i giudici amministrativi dovranno esprimersi sui ricorsi presentati contro l’attivazione della linea.

Questo fino a ieri.

Prime anticipazioni

Lunedì 18 il collegio dei tre esperti ha presentato la relazione al TAR e dalle prime anticipazioni è trapelato che avrebbero accolto una delle richieste dei ricorrenti ritenendo indispensabile l’effettuazione di una VIA, ovvero una Valutazione di Impatto Ambientale, strumento previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 cosiddetto “Codice dell’Ambiente“.

Si tratta di un procedimento, dice il testo del D.Lgs, “mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto….ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi” intendendo per impatto ambientale “l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonchè di eventuali malfunzionamenti…”

Le prime reazioni

A rendere noto il fatto a VignaClaraBlog.it è Stefano Testi, presidente del Comitato “Un anello per Roma” che si batte per l’attivazione della tratta Vigna Clara-Valle Aurelia sia come servizio di pubblica utilità sia come step propedeutico alla chiusura dell’anello ferroviario.

Secondo Testi “La notizia è molto grave per tre motivi: il primo è che per una linea preesistente e che subisce una manutenzione straordinaria non bisogna fare nessuna VIA.

Il secondo è che una commissione di ingegneri siano perfettamente consci che questo risultato favorirà i ricorrenti e bloccherà la linea a tempo indeterminato“.

Il terzo, forse il più eclatante, è che, sostiene Testi, “tre ingegneri della Facoltà di Ingegneria della Sapienza ignorano la condizione principe della necessità di una Via che serve solo e soltanto per una nuova opera, e questa non lo è“.

In attesa di ulteriori sviluppi il Comitato fa sapere che non starà con le mani in mano. “Di fronte a questo ennesimo esempio di cieca burocrazia – dichiara Testi – il Comitato si ripropone altre azioni di lotta e manifestazioni”.

Nel breve

A partire dal 18 settembre, data della consegna della relazione, come previsto nell’ordinanza del 10 luglio scatta ora una seconda fase della durata di quindici giorni entro i quali le parti in causa dovranno formalizzare le loro osservazioni sulla relazione del collegio.

Quest’ultimo, nei successivi quindici giorni, dovrà depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Si arriva così alla seconda a metà ottobre e da lì comincerà l’analisi degli atti da parte dei giudici amministrativi fino a giungere al 6 dicembre quando la causa sarà nuovamente trattata in udienza pubblica.