Abbattuti due pini sulla Cassia: uno pericolante, l’altro secco

A seguito dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 12 settembre all’incrocio fra via Cassia e via Pareto, nella giornata di ieri, sabato 16 settembre, sono stati abbattuti due pini nello stesso punto. Uno ritenuto pericolante, l’altro perchè già secco.

Lo scorso martedì un grosso pino era improvvisamente crollato al suolo precipitando su due auto di passaggio. Due persone erano rimaste ferite: una donna, ricoverata in codice rosso con un trauma cranico, e un uomo in codice giallo per un colpo subito alla alla schiena. Il pino è stato poi tagliato in tre tronconi mentre il ceppo sarà rimosso con un escavatore nei prossimi giorni.

“Nei giorni successivi – spiega in una nota l’assessore all’ambiente del Municipio XV Pasquale Annunziata – il Servizio Giardini ha inviato un agronomo con alcuni tecnici per eseguire rilievi strumentali sui pini di quel tratto stradale e sabato mattina è stato eseguito l’abbattimento del grande pino che era vicino a quello caduto martedì scorso in quanto, dai rilievi strumentali effettuati, è risultato essere pericoloso.”

La pericolosità era dovuta al fatto che, spiega ancora l’assessore, “le radici erano risultate necrotiche sia per l’elevata età dell’albero sia per numerosi interventi eseguiti negli anni sulla strada che hanno reciso gran parte delle stesse“.

“Con l’occasione – conclude Annunziata – è stato abbattuto anche l’altro pino, completamente secco da anni, che era sulla destra prima dell’incrocio“.