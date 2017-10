Vigna Clara, Torquati: “M5S dica la sua sul mercato piazza Diodati”

Rimarrà o no il mercato in piazza Diodati alle spalle della stazione Vigna Clara?

Nelle dichiarazioni rilasciate a VignaClaraBlog.it, il presidente del XV, Stefano Simonelli, ha detto che “RFI, proprietaria dell’area, si è già espressa formalmente sul non mantenimento del mercato nel prossimo futuro“. Ma l’opinione della maggioranza municipale qual è?

E’ quanto chiede di sapere il capogruppo PD Daniele Torquati che in una nota afferma: “Se resta senza commento il voto di astensione della maggioranza 5S municipale sulla mozione presentata dal PD relativamente alla riapertura della stazione di Vigna Clara e alla destinazione dei servizi dei luoghi circostanti, non può invece passare sotto silenzio l’ambiguità con cui cerca di sviare dal tema del mercato di Piazza Diodati.

Solo maghi e stregoni possono capire quale idea frulla nella testa di questa maggioranza: per noi comuni mortali e per i cittadini resta un mistero. La maggioranza esca dall’ambiguità e dia certezze almeno agli operatori del mercato”.

“Noi riteniamo che devono rimanere in Piazza Diodati. Lo abbiamo scritto – sottolinea Torquati – e lo abbiamo palesemente votato. Per la maggioranza invece? Mentre decidono, con i loro tempi e nei loro luoghi, ho comunque protocollato oggi una lettera al Presidente e a Ferrovie perché ci si incontri con urgenza in commissione commercio. L’astensione e la confusione di questa maggioranza non può certo impedire a noi dell’opposizione di continuare comunque ad ascoltare il territorio e a lavorare per la qualità della vita dei nostri cittadini”.