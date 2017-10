Due nuovi autovelox sulla Cassia

Dopo le telecamere in tre piazzole per combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, ecco che sulla Cassia Bis arrivano due autovelox per reprimere gli eccessi di velocità, spesso causa di incidenti a volte mortali. Saranno operativi da fine ottobre.

Stando ai dati Istat, in Italia infatti cresce il numero delle vittime degli incidenti d’auto, e l’alta velocità ne è la causa principale. Anche le province a nord di Roma crescono, aumentano residenti e pendolari, aumentano le attività commerciali e le imprese industriali, e naturalmente aumenta anche la necessità di incrementare la sicurezza stradale.

Negli ultimi cinque anni, sulla Cassia nel solo tratto compreso tra i km 23 e 26 (in direzione Viterbo, dopo gli svincoli de Le Rughe), si sono verificati 25 incidenti gravi dovuti all’alta velocità, che hanno coinvolto in totale 67 persone; per non dire di tutte le volte che i sinistri hanno determinato il blocco della circolazione anche per ore. Stiamo parlando di un tratto rettilineo della Cassia, una lunga discesa in direzione Roma, dove le velocità sono elevatissime e ben oltre il limite di 90 chilometri l’ora consentiti.

E’ stato quindi deciso di installare due nuovi autovelox. A darne comunicazione è il Sindaco di Formello, Sergio Celestino, spiegando che saranno posizionati uno in direzione Roma al km 23+485 e l’altro in direzione Viterbo al km 25+200, in tratti in cui il limite di velocità è già fissato al massimo consentito dal Codice della Strada per quel tipo di arteria, cioè 90 km/h.

“Le sanzioni – aggiunge Celestino – potranno essere pagate on-line e l’Ufficio Contravvenzioni sarà collocato presso il comando distaccato della Polizia Locale a Le Rughe, nel Centro Civico Comunale di viale America”.

“L’autovelox in funzione deterrente è utile – sottolinea il sindaco di Formello. – Ciò è provato da dati incontrovertibili: statisticamente, dopo l’installazione il numero delle sanzioni cala drasticamente in breve tempo. I due rilevatori tuteleranno quindi i tanti cittadini rispettosi delle norme che ogni giorno da e per la Tuscia percorrono la Cassia e fungeranno da deterrente per salvare delle vite. I lavori, iniziati qualche giorno fa, termineranno in circa due settimane e porteranno ad attivare i rilevatori nel giro di qualche altro giorno, presumibilmente entro fine ottobre.”

“La sicurezza stradale è un tema troppo spesso dimenticato, che attira l’attenzione solo in occasione di fatti tragici” aggiunge ancora Sergio Celestino. “L’unica via possibile è la prevenzione: per questo, nella speranza che le sanzioni siano sempre meno, le risorse raccolte saranno interamente reinvestite in opere per la sicurezza stradale come rifacimento dei manti stradali, dossi, segnaletica, illuminazione e percorsi ciclopedonali.”

“Chiederemo – conclude – che la quota di sanzioni che spettano alla Regione Lazio, ente proprietario della strada, siano reinvestite dall’Astral sulla Cassia Bis, che nonostante alcuni interventi recenti rimane in condizioni critiche.”