È morto Bud Spencer, grande attore e non solo

Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, attore famosissimo da quarant’anni residente in via Cortina d’Ampezzo, è deceduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 giugno. Aveva 86 anni. Lo ha annunciato il figlio Giuseppe con poche parole: “Papà è volato via serenamente alle 18.15. Non ha sofferto, aveva tutti noi accanto e la sua ultima parola è stata grazie”.

“La mia vita è stata molto movimentata, sono stato sempre un uomo curioso, attento, instancabile. Praticamente ho girato il mondo e ho fatto mille mestieri prima di diventare attore” ci raccontò in una bellissima intervista di circa un anno fa.

Nella sua lunga carriera, oltre ad esser stato protagonista di quasi centotrenta film, è stato sceneggiatore, produttore cinematografico, ex nuotatore olimpico ed ex pilota di aerei ed elicotteri.Ma soprattutto attore amatissimo da intere generazioni sin dal lontano 1967 quando, in coppia con l’amico Terence Hill, cominciò la serie di successi con “Dio perdona..io no”, film western all’italiana,un fenomeno popolare noto a tutti come i cosiddetti “spaghetti western”. Pellicole amate in tutto il mondo che nel tempo sono diventate un classico della cinematografia italiana.

Ma la carriera del grande Bud Spencer non si è limitata solo a questo ma è stata molto, molto di più. Era nato a Napoli e quindi non poteva non avere nel sangue la musica e, infatti, oltre a suonare bene il pianoforte e il sassofono, ha composto parecchie canzoni e colonne sonore di film.

Ed è stato anche scrittore di romanzi (l’ultimo, il quarto, “Mangio ergo sum”, scritto con Lorenzo De Luca e con prefazione di Luciano De Crescenzo suo compagno, a Napoli, alle scuole elementari, è un libro dove sono miscelate amabilmente filosofia e cucina) e inoltre, da sempre, coltivava tre grandi passioni, quella per i motori, per la filosofia e per la cucina.

Da quarant’anni circa viveva in una bella casa in via Cortina d’Ampezzo, quella dalla quale ci rilasciò, lo scorso aprile 2015, una piacevole intervista che vogliamo ricordare in suo omaggio riproponendola qui in calce.

Alla famiglia le più sincere condoglianze della nostra redazione.