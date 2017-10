Marìn, il Forrest Gump della Cassia

Tutti quelli che lo conoscono lo chiamano il Forrest Gump della Cassia; in effetti ha la barba lunga e di strada ne fa tanta tutti i giorni. Armato di una carriola, gira per la Giustiniana togliendo erbacce e rifiuti dai marciapiedi, curando piante e alberi. Si chiama Marìn, ha 61 anni e viene dalla Romania.

Oggi Marìn vive dentro una roulotte parcheggiata nell’area della Parrocchia Beata Vergine Immacolata in via Cassia 1286 e la sua storia è così lunga e travagliata che neanche Padre Leonardo, il parroco che lo ha accolto due anni fa, la vuole raccontare in tutti i suoi particolari.

Quel che possiamo dire è che, rimasto vedovo, ha lasciato la Romania in cerca di fortuna, allontanato dai suoi fratelli che pare non vedessero di buon occhio il suo comportamento. Aveva infatti iniziato il suo lavoro di pulizie anche al suo paese, ma questo non piaceva alla sua famiglia che la riteneva cosa di basso rango.

Così ci racconta Padre Leonardo mentre aspettiamo il ritorno di Marìn in Parrocchia. Come tutte le mattine infatti è uscito all’alba. Con la sua carriola, è andato in cerca di una zona da pulire o da sistemare lungo la Cassia. Pulisce i marciapiedi togliendo i rifiuti, tira via erbacce e rovi dai fossi. Si arrampica sugli alberi e rimuove i rami spezzati.

“Fa il lavoro di quattro operatori dell’Ama”, ci dice Padre Leonardo; Marìn esce più volte al giorno per pulire, scavare, strappare, tagliare, e picconare.

Non si sa bene da quanto tempo sia in Italia, ma di certo sono più di tre anni che si è “stabilizzato” sulla Cassia dove i primi tempi trovava da dormire un po’ ovunque, in mezzo ai campi, in un angolo di strada.

“Ora sono due anni che Marìn vive nella roulotte che gli abbiamo regalato; da quando ha incominciato a pulire il quartiere senza voler in alcun modo essere ricompensato i residenti della zona non hanno voluto lasciarlo solo. Dapprima solo delle collette perché potesse comperare cibo e vestiario, poi finalmente siamo riusciti a dare a Marìn una sorta di casa.

Una roulotte per dormire, il bagno del campo da calcio per lavarsi e uno spogliatoio dove sistemare le sue cose; intorno alla roulotte abbiamo fatto mettere una rete ed una specie di porta così che Marìn possa avere la sua privacy”.

Padre Leonardo ci racconta il tutto con orgoglio e semplicità. Non vuole passare per il buon samaritano e ci tiene a sottolineare che Marìn è stato aiutato da tutta la Comunità. Del resto, continua Padre Leonardo “lui per primo si è preso cura del nostro territorio che ogni giorno è sotto la sua protezione e manutenzione”.

Eccolo che arriva alla fine; sono quasi le 12 e ha finito il suo giro di lavori. Marìn percorre la salita all’ingresso della Parrocchia portando la carriola, con addosso una vecchia giacca, dei pantaloni lisi e delle scarpe da montagna. L’abbiamo aspettato non poco e dopo aver saputo tante cose di lui da Padre Leonardo durante l’attesa, lo guardiamo con curiosità.

Sarà per questo che non ci rimaniamo male quando nel presentarci, rimane infastidito e non vuole parlare. Parla poco l’italiano, ma quello ci dice è chiaro: “perché volete tutti parlare con me? Io sono un uomo semplice, non faccio niente di particolare, pulisco e sistemo quello che posso perché mi sento di dover fare così, sento che è una cosa buona; non dovete intervistarmi, non serve”.

Ha gli occhi buoni e uno sguardo serio, uno di quegli sguardi che si ha quando la vita non è stata facile. Cammina dritto, sembra non sentire il caldo e la fatica. Gli chiediamo scusa dicendogli che volevamo sentire da lui la sua storia, che siamo rimasti colpiti quando siamo venuti a conoscenza di quello che fa. Per questo volevamo conoscerlo.

Marìn sembra capire la nostra buona fede e ci guarda con senso di approvazione, accetta le nostre scuse. Gli tendiamo la mano e nello stringere la nostra ci dice: “piacere, io sono Marìn”. Poi riprende la sua carriola e si incammina verso la roulotte.

Valentina Ciaccio