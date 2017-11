Ricordando Andrea Millevoi nella Caserma dei Lancieri di Montebello

Giovedì 2 luglio, nella Caserma del “Lancieri di Montebello” in Via Flaminia Vecchia, alla presenza dei coniugi Millevoi avrà luogo una cerimonia per ricordare la figura del Sottotenente dei Lancieri Andrea Millevoi, Medaglia d’Oro al Valor Militare, morto in Somalia il 2 luglio del 1993 all’età di 22 anni.

Sono passati 22 anni dal giorno in cui, nel corso della Missione IBIS 2, il contingente italiano facente parte delle forze dell’ONU rimase coinvolto a Mogadiscio in un lungo combattimento che provocò 3 morti e il ferimento di una trentina tra ufficiali, sottufficiali e militari.

Andrea Millevoi, un Ufficiale di complemento, prestava servizio nel Reggimento di Cavalleria “Lancieri di Montebello” e aveva chiesto di poter partecipare volontario alla missione in terra d’Africa.

Andrea, prima di partire per il servizio militare già era stato molto impegnato sia con il gruppo scout di cui faceva parte sia nella attività di volontariato che conduceva nel quartiere di residenza. Dopo il Corso Allievi Ufficiali era stato assegnato alla sede di Roma e al termine del servizio di 9 mesi aveva chiesto e ottenuto di rimanere per altri 2 anni.

Il 2 luglio del 1993 nel corso dell’Operazione “Canguro 11″ i miliziani somali aprirono il fuoco contro le truppe italiane impegnate nella ricerca di armi; l’attacco dei somali fu violentissimo e si concentrò prevalentemente nella zona del”pastificio” (un vecchio impianto realizzato dagli italiano nel periodo dell’amministrazione fiduciaria). Le truppe italiane, anche per la presenza di tantissimi civili e soprattutto di donne e bambini, cercò di limitare al massimo la reazione di fuoco evitando anche l’impiego delle bocche da fuoco delle Blindo Centauro.

Il Sottotenente Millevoi, proprio a bordo di uno di questi mezzi, venne inviato quale scorta ad un cingolato che trasportava alcuni feriti dalla zona dei combattimenti al porto di Mogadiscio; al termine della missione, mentre tentava di ricongiungersi con la sua unità, veniva ucciso da un colpo sparato probabilmente da un cecchino.

Andrea Millevoi aveva 22 anni e alla sua Memoria fu concessa una Medaglia d’Oro; insieme ad Andrea quel giorno morirono Pasquale Baccaro e Stefano Paolicchi.

Nella Caserma di Via Flaminia Vecchia da 22 anni ogni 2 luglio si celebra una Messa alla presenza dei genitori di Andrea e di quanti parteciparono al combattimento. Una breve e semplice cerimonia per ricordare la figura di un giovane idealista che vestiva l’uniforme del nostro Esercito.

Francesco Gargaglia