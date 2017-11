Ospedale S.Pietro – deceduto Francesco Puccioni, in arte Mike Francis

E’ deceduto oggi all’Ospedale S.Pietro per un tumore al polmone Francesco Puccioni, in arte Mike Francis, re della pop-dance degli anni ’80 con il suo brano ‘Survivor’. Aveva 47 anni e viveva sulla Cassia, non era difficile incontrarlo per le vie del quartiere. I funerali si svolgeranno in forma privata.

Negli anni ‘80 Francesco Puccioni fu molto attivo, cantava brani in lingua inglese e componeva colonne sonore per il cinema e la TV. Nel successivo decennio approdò alla lingua italiana firmando brani di successo con Mogol e Panella, paroliere anche dell’ultimo Lucio Battisti. Schivo ed un po’ timido si definiva un casuale, sia nella musica che nella vita. (Red.)