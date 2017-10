Cassia, Ribera (PD): “Emergenza rifiuti e cinghiali alla scuola Soglian. Dov’è il XV?”

Mentre proseguono le catture di cinghiali previste dal “Piano per la programmazione di interventi di controllo numerico del cinghiale nel Parco di Veio” con la cattura, nella giornata di ieri, di quattro animali in zona Cassia, all’Olgiata è vera emergenza. Lo scorso giovedì un’intera famiglia si è introdotta nel giardino della scuola Soglian probabilmente attirata da un cumulo di rifiuti che giace lì da tempo.

E’ quanto rende noto il consigliere PD del Municipio XV Marcello Ribera spiegando in una nota di aver ricevuto diverse segnalazioni “riguardo evidenti e preoccupanti disagi nell’Istituto Comprensivo di via Cassia km 18.700, nei plessi Amaldi e Soglian, a causa di disservizi dovuti alla totale mancanza della raccolta dei rifiuti all’interno del cortile della scuola.”

“I rifiuti – sostiene Ribera – non vengono ritirati dall’inizio delle attività scolastiche e una montagna di cartoni e altri materiali ogni mattina accolgono i bambini all’ingresso dell’istituto e, come se non bastasse, forse proprio a causa di tale situazione, nella giornata di giovedì un’intera famiglia di cinghiali ha fatto irruzione nel giardino della Soglian causando non pochi disagi e preoccupazioni e richiedendo l’intervento dei carabinieri”.

“Dall’Istituto sono partite diverse segnalazioni e richieste d’intervento rivolte al Presidente del Municipio e all’Assessore alla Scuola oltre che ad Ama, ma ad oggi – incalza Ribera – non solo non c’è stato alcun intervento ma nemmeno una risposta. E’ molto grave e vergognoso ciò che sta accadendo nell’Istituto di via Cassia e forse è lo specchio di quanto avviene in maniera più generale e diffusa nell’intero territorio del Municipio Roma XV”.

“L’indifferenza del Municipio è agghiacciante e senza precedenti, l’amministrazione si attivi subito per sistemare la recinzione del plesso e rimuovere immediatamente i rifiuti, la sicurezza dei bambini deve essere di prioritaria importanza. Il nostro Municipio – conclude il consigliere PD – sembra non essere amministrato da nessuno, il Presidente praticamente è un fantasma, indifferente a ciò che avviene nel territorio che versa nella più totale anarchia tra disagi e disservizi”.