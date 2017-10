Fleming, in fiamme una palestra di via Flaminia

Verso le 7 di questa mattina sono stati il forte crepitio e l’acre odore del fumo a svegliare i residenti di via Flaminia Vecchia, al Fleming, e quelli di Corso Francia. Poi subito dopo le sirene delle autopompe dei Vigili del Fuoco a conferma che c’era un incendio.

Ad andare in fiamme è stata la palestra Fleming Fitness, inaugurata solo pochi anni fa in via Flaminia Vecchia 611, che fortunatamente era chiusa al momento dell’incendio. Ancora da capire le cause che hanno provocato il rogo le cui fiamme si sono propagate in pochissimi minuti ed erano così alte da essere ben visibili a distanza.

A domarle hanno provveduto tre squadre dei vigili del fuoco con due autobotti; sul posto anche i Carabinieri della Stazione Ponte Milvio che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio. La struttura è stata ovviamente dichiarata inagibile.