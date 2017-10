Sabato la Giornata del Contemporaneo. Una mostra interessante a Tolfa

AMACI – Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani – ha scelto sabato 14 ottobre 2017 per la Tredicesima Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione organizzata ogni anno per portare l’arte del nostro tempo al grande pubblico.

Anche per la prossima Giornata del Contemporaneo apriranno gratuitamente le porte dei 24 musei AMACI e di un migliaio di realtà in tutta Italia per presentare artisti e nuove idee attraverso mostre, laboratori, eventi e conferenze.

Un programma multiforme che di anno in anno ha saputo regalare al grande pubblico un’occasione per vivere da vicino il complesso e vivace mondo dell’arte contemporanea, portando la manifestazione organizzata da AMACI a essere considerata l’appuntamento annuale che ufficialmente inaugura la stagione dell’arte in Italia.

Interessante mostra a Tolfa

Decine gli eventi a Roma e provincia. Fra questi segnaliamo quello che si terrà a Tolfa, poco distante dal litorale a nord di Roma.

In auto da Roma ci si arriva percorrendo l’Aurelia o l’autostrada per Civitavecchia fino all’uscita S.Severa-Santa Marinella, e da lì prendendo la provinciale per Tolfa, 23 km di curve immerse nel verde incontaminato.

il Comune di Tolfa ha infatti aderito alla Giornata del Contemporaneo con l’evento “Percorsi artistici di rinnovamento“, ideato dalla Associazione Culturale “Associazione Arte altra”, coadiuvata dalla direzione artistica di Simona Sarti.

Gli artisti, in questa mostra, realizzeranno le loro opere dando loro un nuovo significato, utilizzando tipologie espressive differenti, dalla pittura alla scultura, alla fotografia.

L’inaugurazione si terrà sabato 14, alle 16.30, nel Museo Civico Archeologico dove la mostra proseguirà fino al 25 ottobre.

Successivamente si trasferirà, dal 28 ottobre all’8 novembre, nel Castello di Santa Severa che, dopo una sapiente e completa ristrutturazione, ha riaperto al pubblico nell’aprile scorso.

Un connubio d’effetto

Arte contemporanea e relax sulle colline dell’Etruria: un connubio di sicuro effetto, un’occasione in più per conoscere e visitare questo piccolo comune di poco più di cinquemila abitanti ma dalla storia millenaria.

A Tolfa c’è aria buona, tanti siti da visitare e buon cibo da gustare. Ma dal 14 al 25 ottobre anche cultura e arte contemporanea da apprezzare.