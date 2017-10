“Jansi la Janis sbagliata” al Teatro Le Sedie di Labaro

Il 4 ottobre 1970 si spegneva la voce femminile più “blues” della storia del rock. Stroncata da un’overdose di eroina Janis Joplin morì a soli 27 anni dopo averli vissuti pericolosamente, tra droghe e alcol, con unico rifugio la musica.

Dal fisico non certo da top-model, dall’aspetto apparentemente trasandato, la sua voce – come è stata definita da Ondarock.it – era “appassionata e straziante, era insieme ruggine e miele, furore e tenerezza, malinconia blues e fuoco psichedelico. Un canto unico e inimitabile in tutta la storia del rock“.

Per il critico rock Riccardo Bertoncelli, Janis Joplin “Era una musa inquietante, una strega capace di incantare il pubblico, la sacerdotessa di un rock estremo senza distinzione tra fantasia scenica e realtà“.

A 47 anni dalla scomparsa, uno spettacolo teatrale che si immerge nelle vicende biografiche e nei testi delle canzoni di Janis Joplin dal titolo “Jansi la Janis sbagliata” andrà in scena al Teatro Le Sedie di Labaro sabato 14 ottobre alle 21 e domenica alle 18.

Dalla Janis pubblica e privata nasce un racconto su Janis che allo stesso tempo è Jansi la Janis sbagliata. Nessuna celebrazione nel testo, nessuna scorciatoia nella messa in scena. Tutto sulla terra, nella terra.

Un viaggio nelle interiora di Jansi, uno squarcio di Janis. La sua bottiglia inseparabile di Southern Confort, i suoi amori, la sua adolescenza borghese a Port Arthur. Una ricerca nei suoi ricordi, in quello che è stato e in quello che sarebbe potuto essere. E ancora la voce. La sua voce. I suoi capelli. La cenere. La sua cenere.

Lo spettacolo è un progetto 2013 dei Patas Arriba Teatro, vincitore del Festival Inventaria DCQ sezione monologhi 2014, nomination a Valentina Conti come miglior attrice al Fringe Festival di Roma 2014, repliche nazionali ed internazionali.

Teatro Le Sedie, vicolo del Labaro 7.

Sabato 14 ottobre alle 21 e domenica alle 18.

Info e prenotazioni: info@teatrolesedie.it – 3201949821