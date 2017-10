Sabato comincia il “Baccano a Prima Porta”

Sabato 14 ottobre, grande festa nella Scuola dell’infanzia e primaria di via della Stazione di Prima Porta dove sarà presentato alla comunità scolastica e ai cittadini il progetto “Baccano a Prima Porta – Spazi al servizio della didattica“.

La scuola, che fa parte dell’Istituto Comprensivo di Via Baccano, è situata appunto a Prima Porta, un quartiere caratterizzato da un panorama multietnico in cui la diversità, non ancora valore, è spesso causa di disagi che producono isolamento sociale e culturale.

Il progetto

Il progetto “Baccano a Prima Porta” crede che la scuola possa avere un ruolo trainante nella prospettiva di rigenerazione di una periferia e per questo promuove una rete di partecipazione delle associazioni culturali e degli operatori sociali attivi sul territorio.

“Il progetto – dichiarano gli ideatori – propone di intervenire sul miglioramento degli ambienti della Scuola dell’infanzia e primaria di via della Stazione di Prima Porta, partendo dal riconoscimento del profondo legame che unisce uno spazio fisico ‐ sia interno che esterno ‐ all’emotività e quindi alla possibilità di apprendimento”.

Architetti e pedagogisti, insieme a esperti in economia, accompagneranno – in un laboratorio formativo – personale scolastico, alunni e genitori nell’esplorazione delle potenzialità della didattica, sostenendoli nella progettazione diretta di spazi a misura di bambino e della sua voglia di conoscere.

“Consapevole delle difficoltà economiche delle scuole – aggiungono gli organizzatori – il progetto prevede l’attivazione di un crowdfunding e il coinvolgimento di soggetti privati per reperire le risorse necessarie per la sua realizzazione”.

Il programma della festa

Ore 10: Benvenuto, con la partecipazione della Banda Musicale del corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e delle Autorità

Ore 10,30: Presentazione del progetto

Ore 11: Laboratori didattici per bambini a cura di insegnanti della Scuola e di Associazioni culturali

Ore 13: Conclusione

Il giorno successivo, domenica 15 ottobre, un archeologo guiderà una visita gratuita al sito archeologico della Villa di Livia.

La scheda del progetto

Credits

Il Progetto è a cura di Adele Blundo, Massimo Galletta, Giosuè Gallotti e Nicoletta Lanciano e gode del patrocinio del Municipio XV

Mail: baccanoaprimaporta@gmail.com

Per informazioni 3498496329 – 3493913968

Gli organizzatori dell’evento ci tengono a ringraziare “il coro e l’orchestra della St.George’s British International School e la Steve LaChance Ballet per il sostegno nella raccolta fondi”.