Compostaggio a Cesano, Mocci (LM): “Netta contrarietà dei cittadini”

“Dalle ultime dichiarazioni dell’Assessore capitolino all’Ambiente, Pinuccia Montanari, apprendiamo che la Giunta Raggi è ancora intenzionata alla realizzazione di un impianto di compostaggio per il trattamento dei rifiuti nel territorio di Cesano-Osteria Nuova. Ma La cittadinanza si è espressa già in modo chiaro e forte a tale ipotesi negli incontri pubblici che si sono svolti a luglio”.

Così, in una nota, dichiara Giuseppe Mocci, capogruppo Lista Marchini in XV Municipio, aggiungendo: “Da parte nostra ribadiamo la contrarietà ad un progetto che l’attuale maggioranza vuole imporre a tutti i costi in un luogo sbagliato.

Invece di gettare fumo negli occhi ai cittadini, parlando di compensazione a favore della popolazione che ospiterà questi tipi di impianti, la Giunta Raggi intervenga urgentemente per rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade al fine di riportare un po’ di decoro nei nostri quartieri”.