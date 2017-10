Rifiuti ingombranti, domenica raccolta gratuita sulla Cassia e a Labaro

Domenica 15 ottobre, in tutti i municipi dispari torna la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica” organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio.

L’appuntamento è dalle 8 alle 13 in circa quaranta fra ecostazioni e centri di raccolta dove poter conferire gratuitamente sia i tradizionali rifiuti ingombranti (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) sia le apparecchiature elettriche e elettroniche (i cosiddetti RAEE: tra cui computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici).

Nel XV Municipio saranno tre i centri di raccolta: al km 19.680 di via Cassia, a La Storta, in via Tieri (area parcheggio) sempre a La Storta, e a Largo Nimis, a Labaro.

Per conoscere le ubicazioni negli altri municipi è sufficiente cliccare qui.