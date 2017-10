Nuovo sciopero trasporti venerdì 13: stop bus metro e ferrovie urbane

A distanza di pochi giorni dall’ultima protesta, tenutasi il 29 settembre, una nuova ondata di scioperi del trasporto pubblico interesserà la capitale venerdì 13 ottobre.

L’agitazione, della durata di 24 ore, è stata indetta dalle sigle sindacali Orsa-Tpl, Faisa-Confail e Usb, e riguarderà sia i servizi Atac che quelli del consorzio Roma Tpl che gestisce le oltre cento linee periferiche di Roma.

A fermarsi saranno quindi bus, tram, metropolitana e ferrovie urbane Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

A norma di legge saranno comunque salvaguardate le fasce di garanzia vale a dire che i servizi saranno a rischio dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Oggetto della protesta in Atac è la procedura del concordato preventivo in fase di studio in termini di appicabilità mentre nel Consorzio Roma Tpl i continui ritardi nel pagamento degli stipendi.