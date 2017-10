Ladri di merendine e snack in XV Municipio

Furto nella notte all’interno della palazzina del XV Municipio in via Flaminia 872. All’apertura dei locali, questa mattina è stato impossibile prendere un caffè: le macchinette distributrici erano state forzate e rese inservibili dai ladri.

Pare che si siano introdotti forzando una finestra della Sala Consiglio, posta al piano terra, e da lì abbiano raggiunto l’area dove sono posizionate le macchinette distributrici. Oltre alle poche monete presenti nelle cassette, pare che ladri si siano appropriati anche di merendine e snack.

A quanto ammonti esattamente il danno non è noto anche se si tratterebbe di poca cosa. Resta però la perplessità di come si possa entrare facilmente all’interno del Municipio: e se non si fossero limitati a rubare merendine e spiccioli razziando invece documenti negli uffici?

Non è la prima volta che le sedi del XV vengono prese di mira. Nel 2015, ad esempio, furti – anche se di lieve entità – avvennero negli Uffici dei Servizi Sociali in via Cassia 472, all’Ufficio Anagrafico a La Storta e per ben tre volte di seguito nella sede istituzionale di via Flaminia 872 dove sono pure presenti delle telecamere che però – così si dice – non sono funzionanti da anni dopo essere rimaste danneggiate dall’alluvione del 2011 che mandò in tilt anche la sede del XV.