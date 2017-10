Un sasso nello stagno di via Cassia Antica

“Chi ben comincia è a metà dell’opera” dice l’adagio, ma chi finisce bene di sicuro aiuta l’altra metà dell’opera, che normalmente comporta una serie di lavori complementari. Che però non sono mai stati né fatti né seriamente presi in considerazione negli ultimi anni.

I due eventi

Quasi tredici anni fa, il 22 dicembre 2004, venne inaugurata la Galleria Giovanni XXIII: 2900 metri, il terzo tunnel stradale urbano più lungo d’Europa.

Fu un evento quasi epocale perchè alleviò drasticamente la viabilità del quadrante nordoccidentale mettendo in congiunzione diretta le zone di Vigna Clara, Foro Italico e Ponte Milvio con Monte Mario, Pineta Sacchetti e la Trionfale liberando così via Cortina d’Ampezzo dalla morsa del traffico e dalle chilometriche file e facendo scomparire gli ingorghi perenni da Piazza Giochi Delfici a Vigna Clara.

Otto anni dopo, a marzo 2012, grazie alla tenace battaglia di comitati cittadini e di alcune forze politiche locali, in via Cassia Antica – dopo un lungo periodo di sperimentazione – fu aperta al traffico privato la corsia a scendere, quella che, riservata allora solo ai bus, consente da via Cassia Nuova di raggiungere Piazza Giochi Delfici e da lì la Camilluccia, piuttosto che Ponte Milvio e quindi il Lungotevere, alleggerendo molto Corso Francia che in quel periodo era uno dei siti più inquinati della Capitale.

La correlazione

Cosa mette in relazione i due fatti? Che ancora oggi sono presenti i rimasugli di una pianificazione stradale figlia della vecchia situazione, con tanto di stop, in via Cassia Antica, a favore di Via Cortina d’Ampezzo, strada prima trafficatissima ma oggi a traffico locale.

I frequenti micro incidenti – per non parlare di quelli più seri – che avvengono all’incrocio fra le due strade ricordano ogni volta la necessità di disciplinarlo diversamente perchè lì, in quella confluenza, esiste un concreto problema di viabilità e sicurezza mai affrontato concretamente.

In tanti negli ultimi anni si sono espressi sul tema ma alle parole non è seguito mai un fatto. Eppure è improcrastinabile trovare una soluzione.

Provare per credere

Chi ancora non conosce il problema provi a scendere da via Cassia Nuova in direzione Piazza Giochi Delfici e provi a rispettare quello stop.

Impossibile vedere chi viene dalla destra e, mentre girando la testa e rischiando una lesione cervicale si tenta di farlo, diventa impossibile vedere chi viene di fronte.

Superare quello stop restando indenni è un po’ come vincere il famoso terno secco al lotto.

Consapevoli che al solo parlarne si ribelleranno i residenti via Cortina D’Ampezzo, è innegabile il fatto che via Cassia Antica – diventata oramai di grande viabilità e utilità (basti pensare alle centinaia di auto che ogni mattina si dirigono verso il Liceo Farnesina, la scuola elementare di via Zandonai e la media di via della Maratona senza dimenticare tutti gli automobilisti diretti verso il Lungotevere) – non può “cedere il passo” ad una strada che nei fatti serve solo al traffico locale.

La “sudditanza” dell’una nei riguardi dell’altra è durata troppo tempo a scapito della mobilità locale.

Soluzione? Un secchio di vernice

Si è parlato spesso di una rotatoria. Sono stati presentati progetti. Si è detto che non c’è lo spazio per farla. Si è detto che il Comune non ha fondi per realizzarla. Si è detto che il trasporto pubblico ne soffrirebbe. Sono state prospettate allora altre soluzioni. Poi è calato il velo.

Ma in attesa che si trovi quella giusta una ce n’è, di immediata realizzazione: invertire gli stop prima che accada un nuovo incidente. Basta un secchio di vernice.

Se ne torni a parlare, ma presto

Per troppo tempo questo problema è rimasto nel cassetto, occorre quindi che se ne torni a parlare, seriamente e presto.

Si risveglino i comitati cittadini, se ne faccia carico la competente Commissione consiliare del XV, si facciano nuovi studi sui flussi di traffico,si coinvolga l’Agenzia capitolina per la Mobilità visto che via Cassia Antica è “strada di grande viabilità”, di competenza cioè del Comune e non del Municipio XV.

Noi il sasso nello stagno l’abbiamo gettato. E, come dice lo scrittore, pedagogista, giornalista e poeta Gianni Rodari nel suo libro “La grammatica della fantasia”, “… un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla sua superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Oggetti richiamati in vita, obbligati a reagire, a entrare in rapporto tra loro…” Ecco, ora attendiamo queste reazioni.

Claudio Cafasso