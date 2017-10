Foro Italico, grande successo di Tennis and Friends 2017

Oltre 30mila le presenze al Villaggio e oltre 14mila i controlli medici effettuati. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato 7 e domenica 8 ottobre e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre le equipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18.

Vincitrice al primo posto la coppia Max Gazzè-Paolo Bonolis, seguita da Max Giusti-Neri Marcorè. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo-Francesco Testi.

I vincitori sono stati premiati dal presidente del CONI Giovanni Malagò, alla presenza del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Enrico Zampedri, nella cerimonia accompagnata dall’inno di Mameli suonato dalla banda dell’Aeronautica Militare.

Giunta alla 7a edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.

L’evento ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria con oltre 18mila mq di Villaggio della Salute, con 22 diverse specialistiche, dove una nutrita equipe sanitaria multidisciplinare di professionisti del Gemelli ha eseguito gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici.

Quest’anno le aree sanitarie sono state ampliate per dare alle persone una maggiore possibilità di screening, da 15 sono passate a 22 specialistiche diverse, in 70 postazioni sanitarie e diagnostiche curate dall’equipe sanitarie del Gemelli, della Polizia di Stato, dell’Aereonautica Militare e della FISE.

“Negli ultimi sette anni abbiamo effettuato oltre 42.030 up gratuiti, di questi il 38% è stato sottoposto ad esami diagnostici in struttura ospedaliera, 6,5% sottoposti ad intervento chirurgico e il 35% in terapia farmacologica, il tutto in SSN” ha dichiarato Giorgio Meneschincheri, Direttore Medico Relazioni Esterne della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, specialista in Medicina preventiva, nonché ideatore e coordinatore dell’evento. “Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre 14.000 nel 2017. Questi numeri confermano l’efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre”.

Tennis and Friends, oltre all’Area Salute, ha predisposto nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico e ricreativo per i più piccoli. Anche in questa edizione nuovamente presente un’area dedicata alla Riabilitazione Equestre con la F.I.S.E, con i Pony e gli specialisti.

La manifestazione quest’anno si è dedicata anche alle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Roma, in collaborazione con lo sportello della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli: insieme contro il bullismo e il Cyberbullismo, sono stati realizzati incontri con gli youtuber più seguiti dai ragazzi, mediatori gli specialisti psicologi.

Novità di quest’anno la presenza della Federazione Italiana Rugby, che ha avuto a disposizione alcuni spazi per coinvolgere, con il supporto di istruttori e animatori, giovani e meno giovani in attività ludiche e dimostrative di pratica del rugby.

Presente anche un’area dell’Aeronautica Militare, nella quale è stato posizionato un aereo delle Frecce Tricolori MB339 ed un simulatore di volo. La Polizia di Stato è stata presente nelle due giornate con le esibizioni delle unità cinofile e della Fanfara a cavallo, inoltre con l’unità mobile della Polizia Scientifica, dove il pubblico presente ha potuto apprendere le tecniche della Polizia Scientifica.