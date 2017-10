Ponte della Musica, concerto dei ragazzi del St. George’s British Int’l School

Lo scorso marzo, Margherita Marsiglio, quattordicenne studentessa del St. George’s British International School, ubicato a La Storta, ha deciso di rimboccarsi le maniche e ripulire dai graffiti il Ponte della Musica. Elaborato un progetto, lo ha presentato in XV Municipio ottenendo l’ok ufficiale.

Pochi giorni dopo, esattamente venerdì 31 marzo, un’allegra comitiva di studenti capitanata da Margherita ha pulito il ponte attirando interesse e tanti apprezzamenti da parte dei passanti.

E così, per celebrare la riuscita del progetto, domani, sabato 7 ottobre, i ragazzi del St. George saranno sul ponte dove si esibiranno in un concerto.

In programma California Dreamin’ dei Mamas and Pappas, The Rose di Amanda McBroom, Crazy Little Thing Called Love dei Queen, Sound of Silence e Bridge over Troubled Water di Simon & Garfunkel, Hall of the Mountain King di Grieg, Libertango di Astor Piazzolla, Game of Thrones Theme di Ramin Djawadi e Viva la Vida dei Coldplay.

In parallelo, gli alunni della LaChance Ballet Academy eseguiranno una performance di hip-hop.

La manifestazione è patrocinata dalla presidenza del Municipio XV.