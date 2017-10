Labaro, petizioni e denunce per un cancello contestato

“A seguito delle molte segnalazioni ricevute da cittadini di Labaro, con il presente esposto si chiede di verificare con urgenza la legittimità del cancello posto a chiusura della via Albert Sabin all’altezza di via J.E.Salk“.

Questo il testo di una lettera inviata al presidente del XV Municipio Stefano Simonelli, al comandante del XV Gruppo della Polizia Locale di Roma e al Procuratore della Repubblica dalla consigliera PD del XV Municipio Luigina Chirizzi che in una nota dichiara: “ho sottoscritto la petizione lanciata dai cittadini di Labaro perché la ritengo giusta. Nel farlo ho pensato che il mio ruolo mi impone di fare qualcosa in più: così ho presentato un esposto per denunciare presunti abusi che limitano la viabilità del quartiere. Nel caso di conferme mi aspetto un provvedimento urgente da parte del Municipio di rimozione degli abusi.”

La petizione, lanciata alcuni giorni fa dal dirigente PD romano Marco Tolli, ha già raggiunto oltre 700 firme. Nella stessa si legge che “a Labaro, un cancello abusivo tiene chiusa una strada pubblica di fondamentale importanza per tutti i cittadini del quartiere. L’apertura di Via Albert Sabin, da Via Salk a Via Valchetta Cartoni, strada già asfaltata da Anas e illuminata dal Comune di Roma, garantirebbe un rapido accesso alla rampa del GRA in direzione Aurelia e alla stazione di Labaro sulla Flaminia, alleggerendo i carichi di traffico interni al quartiere.

Chiediamo al Municipio XV di rimuovere gli abusi e di restituire la strada ai cittadini“.

Per firmarla è sufficiente cliccare qui