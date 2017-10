Muore un senza tetto a Tomba di Nerone

Uno dei senza tetto da tempo ospiti fissi del giardino intitolato ai Caduti sul Fronte Russo, in via Cassia 737, a Tomba di Nerone, è morto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 ottobre.

Dalle prime notizie non ancora confermate parrebbe che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Dall’apparente età di 50 anni, nei suoi abiti non sono stati trovati documenti per identificarlo.

A trovare il corpo, adagiato a terra come se dormisse, un ragazzo che passava di lì e, subito dopo, una suora. Si sono avvicinati all’uomo, disteso sul lato sinistro del giardino accanto ad una siepe, e si sono accorti che era senza vita.

Sul posto operatori del 118, agenti della Polizia Locale di Roma e i Carabinieri della stazione Tomba di Nerone che hanno avviato le indagini per accertare le cause del decesso. Verso le 18.30 la salma è stata rimossa.