Una particolare “Serata romana” a Labaro

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre, sarà in scena al Teatro Le Sedie di Labaro lo spettacolo “Serata Romana” da Trilussa e Cesare Pascarella, con Edoardo Sala e con Giovanni Bocci (voce), Luca Menicucci (chitarra), Violetta Sala (flauto).

Lo spettacolo, che inizia alle 21, è diviso in due tempi. Nel primo Sala recita parte dell’opera di Trilussa divisa in quadri e argomenti. Si toccano temi che riguardano personaggi che incontriamo per la strada, quelli in pretura, all’osteria, i servi, i re e le regine, i burattini e le donne maliarde e cocotte, i bulli e gli aristocratici, per finire con una metafora profonda sui mali dell’uomo che solo un grande poeta come Trilussa, tradotto in ventuno lingue, può dare.

Il divertimento è assicurato, ma un divertimento intelligente, colto, raffinato e nello stesso tempo alla portata di tutti.

Nel secondo tempo Sala racconta “La scoperta dell’America” di Cesare Pascarella, un’opera composta di 50 sonetti che racconta le gesta di Cristoforo Colombo ma più che raccontare la sua odissea riflette sull’uomo, con i suoi vizi e i suoi errori, con autentica abilità, degna dei più grandi filosofi.

Una grande opera, divertente e dissacrante, e la metafora del poeta arriva chiara come solo i grandi autori classici sanno far arrivare.

Teatro Le Sedie – Vicolo del Labaro 7

info e prenotazioni: segreteria@teatrolesedie.i t – 3201949821