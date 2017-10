Rotatoria la Giustiniana, mercoledì se ne discute in XV

Prima o poi si riuscirà a scrivere la parola fine alla lunga vicenda della rotatoria a La Giustiniana da realizzare di fronte alla stazione FL3 della linea Roma Ostiense-Viterbo.

In questi giorni il Comune di Roma sta valutando le 236 offerte giunte a seguito del bando di gara emesso lo scorso aprile per un importo complessivo di 562.906 euro e lavori da svolgere in 120 giorni.

Un lavoro lungo, la procedura di aggiudicazione deve essere svolta in linea con le rigorose prescrizioni dettate dal Codice degli appalti e quindi non sono affatto valutabili i tempi entro cui la graduatoria sarà resa nota.

Il tema sarà nuovamente al centro del dibattito politico. Se ne parlerà infatti nel Consiglio del Municipio XV che è stato convocato per mercoledì 4 ottobre, con inizio alle 10 e chiusura lavori alle 14.

Dopo La Giustiniana, saranno discussi altre tre argomenti riguardanti l’Olgiata, Valle Muricana e Saxa Rubra.

Qui di seguito l’ordine del giorno. Come sempre la seduta sarà pubblica e prima dell’inizio della stessa i cittadini presenti potranno prendere la parola purchè sia su argomenti in discussione.

Chi invece vorrà seguire i dibattiti senza presenziare fisicamente potrà farlo cliccando qui.