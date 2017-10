Sono disponibili a tappare le buche di Roma Nord

L’Associazione Culturale Tappami ha ufficialmente chiesto all’amministrazione del Municipio Roma XV di potersi attivare per mettere in atto concrete attività di volontariato civico per risolvere il problema di alcune buche particolarmente pericolose.

Si tratta di un piccolo movimento di volontari che, armati solo di pala e bitume di qualità si adopera per coprire le buche pericolose che i cittadini segnalano in continuazione.

E’ quanto rende noto Marcello Ribera, vice-presidente della Commissione Ambiente e consigliere PD del XV spiegando che “attualmente la situazione delle strade municipali è particolarmente critica, a seguito delle ultime precipitazioni sono comparse infatti decine di grosse buche su molte strade del nostro territorio. Siamo in attesa che il Municipio rinnovi l’appalto per la manutenzione stradale ma al momento il servizio di pronto intervento non riesce a garantire prestazioni celeri efficienti e le difficoltà e i disagi per i cittadini sono evidenti”.

La proposta dell’associazione Tappami si inserisce in questo contesto; si tratta di un’importante offerta di collaborazione da parte del volontariato fatta con spirito propositivo da parte di chi vuole contribuire al decoro e alla sicurezza della città.

“Spero che la risposta del Municipio non si faccia attendere e che si possa instaurare un proficuo rapporto di collaborazione e un coordinamento tra amministrazione e associazione sul tema. I volontari dell’associazione – conclude Ribera – sono già pronti ad intervenire per i casi più gravi e urgenti, si attende solo l’ok da parte del XV”.