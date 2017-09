La Storta, Ribera (PD): “Parco via D’Isa, urge interessamento del XV”

Si tratta di “una questione burocratica che comporta molti disagi, rendendo di fatto un’area potenzialmente fruibile un problema per i residenti“.

E’ quanto dichiara Marcello Ribera, Vice-presidente della Commissione Ambiente e consigliere PD del XV Municipio, nel rendere noto di aver presentato una proposta di risoluzione che impegna il Presidente del XV “a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per ripristinare urgentemente il decoro dell’area verde sita in via Francesco D’Isa, a La Storta, e per garantire la completa sicurezza dei cittadini che risiedono nelle abitazioni limitrofe“.

Nel testo inoltre si chiede di giungere alla definitiva acquisizione a patrimonio dell’area e sollecitare la successiva presa in carico da parte del Dipartimento Tutela Ambientale affinché si possa garantire una costante e adeguata manutenzione.

“L’area in questione – spiega Ribera – identificata al Catasto Terreni con il foglio 46 part. 1274, rientra in un Progetto di Edifici Residenziali e non Residenziali in via Valle della Storta – Opere di Urbanizzazione a Scomputo di Oneri Concessionari in Zona F1 di P.R.G. ed è destinata a verde pubblico. Dall’estate 2016 non è stato effettuato alcun intervento di manutenzione e tale area risulta versare in un particolare stato di degrado e abbandono. A seguito delle innumerevoli segnalazioni della cittadinanza, nella Commissione Ambiente del Municipio Roma XV in più occasioni è stata sollecitata la questione, sottolineando l’urgenza di intervenire per contrastare la proliferazione di specie infestanti e scongiurare la possibilità di incendi”.

“Per questo motivo – conclude Ribera – la questione va risolta il prima possibile e pertanto mi auguro che la proposta possa ricevere celermente il parere favorevole della Commissione Ambiente e in seguito di tutto il Consiglio del Municipio Roma XV”.