Big match Roma Nord vs Roma Sud a biliardino

L’eterno contrasto fra le due metà della Capitale, quello che aveva dato luogo alla nascita del MIRS, Movimento Irredentista Roma Sud, e del PIRN, Partito Indipendentista di Roma Nord di cui un anno fa abbiamo raccontato le gesta, contrasto sfociato prima in un libro e poi addirittura in un’app per smartphone realizzata da uno studente di Roma Tre, si risolverà una volta per tutte a colpi di biliardino?

Perchè i ragazzi e le ragazze di Roma Nord e Roma Sud vestono diversamente, parlano diversamente e frequentano luoghi diversi ma una cosa hanno in comune: giocano a biliardino.

“E allora ci siamo chiesti – scrivono su facebook i responsabili del sito noibiliardino.it – chi sono i più bravi? I più veloci sono cresciuti a Torpignattara oppure a Ponte Milvio? I più agili giocano con le scarpe da ginnastica o i mocassini? Ma soprattutto: i più forti, quando segnano un gol, esultano con un “Daje!” o con un “Top!”?

Per scoprirlo hanno deciso di organizzare il 1° Derby di Biliardino della storia dedicandolo all’eterna sfida tra Roma Sud e Roma Nord.

Il big match si terrà giovedì 28 settembre dalle 21 alle 23.30 nel Condominio San Lorenzo, dove saranno approntati sei calcio balilla e dove dove finalmente si stabilirà “chi è er mejo“.

Ci saranno solo due grandi squadre: Roma Nord e Roma Sud.

La serata si sviluppa su tre round, in ognuno le due squadre accumulano punti e alla fine quella con più punti vince.

E le regole sono molto precise: Non si rulla, non si fa il passetto né stop e tiro, vietato cincischiare con la palla, insomma bisogna giocare. E vinca il migliore.

Per saperne di più e come partecipare cliccare qui, sulla pagina facebook dell’evento.