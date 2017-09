Prima Porta, cade un pino sulla strada. Chirizzi: “Segnalato un anno fa”

Un gran rumore e poi lo schianto. Erano circa le 22 di ieri, lunedì 25 settembre, quando un pino di grandi dimensioni ubicato nel condominio di proprietà comunale di Via Inverigo 22/24, a Prima Porta, si è abbattuto al suolo.

Paura dei residenti ma la fortuna o il caso hanno voluto che in quel momento di lì non passasse nessuno, anche se la via è molto frequentata.

Nessun ferito

Testimone del fatto la consigliera PD in XV Municipio, Luigina Chirizzi. “Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma dobbiamo avere la consapevolezza che la pianta, per dimensioni e collocazione, cadendo avrebbe potuto provocare una tragedia” scrive in una nota spiegando che “nel cortile condominiale spesso ci sono molti bambini che giocano con il pallone. Ma non solo: l’area a confine, di proprietà della cooperativa L. Petroselli, è frequentata da tantissimi giovani e adulti che frequentano le attività del centro”.

Era stato già segnalato

“Circa un anno fa, nel corso di un sopralluogo – racconta Chirizzi – avevo segnalato alla squadra del pronto intervento del dipartimento ambiente la pericolosità di questo pino. Non ottenendo risultati mi rivolsi direttamente al Presidente del XV Municipio, Stefano Simonelli, che mi suggerì di contattare direttamente l’Assessore competente del municipio, Pasquale Annunziata, che ci raggiunse sul posto e poté verificare di persona quanto da me sostenuto”.

“E’ passato un anno e in questo lasso di tempo nessuno è intervenuto. La pianta è invece caduta, per fortuna senza provocare danni a persone. L’incidente si poteva evitare. Per questa ragione mi piacerebbe sapere cosa hanno da dire il Presidente Simonelli e l’Assessore Annunziata, visto che non è stato sufficiente un anno di tempo per rimuovere un pericolo segnalato. O forse – conclude Chirizzi – c’è stato un errore di valutazione da parte dell’Assessore che ha giudicato eccessivo il mio allarmismo? Attendo spiegazioni”.