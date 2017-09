Rifiuti ingombranti, domenica a Cesano un centro raccolta gratuito

Domenica 1 ottobre un Centro Mobile di Raccolta gratuita di rifiuti ingombranti sarà posizionato dall’AMA a Cesano, in via Marino Dalmonte (parcheggio auto). Non solo, ci sarà anche un cassone dove liberarsi di sfalci e potature.

L’iniziativa anticipa quella del 15 ottobre che, nell’abito della campagna “Il tuo quartiere non è una discarica” organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio, si svolgerà a Labaro in Largo Nimis, a La Storta in via Tieri e al km 19.680 di via Cassia, zona Olgiata. Lo comunica il sito web del Municipio XV.