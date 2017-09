Ponte Milvio, finita la pausa estiva torna Libri a Mollo

Dal 30 settembre al 29 ottobre, Libri&Bar Pallotta torna ad ospitare grandi nomi del panorama letterario nazionale.

Tanti i volti amici che nel corso degli anni sono già stati ospiti della rassegna Libri a Mollo ma nuove le avventure nei libri che saranno al centro delle prossime serate.

Si parte Sabato 30 Settembre alle ore 19.00 ed è subito festa. E una festa si fa tra amici e quindi non può mancare la musica. I nomi che alzeranno il sipario su questa nuova edizione sono Massimo Carlotto accompagnato da Danilo Villani e Paolo Foschi.

E ci sarà il Blues dell’Alligatore nelle chitarre e nelle voci di Paul Bernardini e Mastro mentre la voce narrante sarà quella di Emilia Marra che leggerà brani tratti da “Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane” Edizioni E/O.

Le serate seguenti vedranno la partecipazione di Gabriella Genisi, alla settima indagine che ha per protagonista l’avvenente Lolita Lobosco e di cui Luca Zingaretti ha acquistato i diritti e che presto diventerà una serie televisiva.

A seguire, la nuova avventura del vicequestore Rocco Schiavone. Antonio Manzini sarà in libreria con Pierluigi Battista e le letture dell’attrice Alessandra Casale.

Sarà poi la volta di un grande ritorno.Dalla sua penna nasce un personaggio amatissimo, un maggiordomo saggio e premuroso. Un fenomeno da 100.000 ammiratori sul web che non possono fare a meno di seguire i consigli di sir Lloyd.

Simone Tempia torna a Roma e incontra i lettori per presentare il nuovo libro “In viaggio con Lloyd”.

E per chiudere, Domenica 29 Ottobre alle 12.00 brindisi con Fabio Genovesi per il suo nuovo capolavoro “Il mare dove non si tocca“. Un libro in grado di far sorridere, commuovere e tornare bambino ogni lettore che avrà la fortuna di poggiare gli occhi sulla storia raccontata da Genovesi.