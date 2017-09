Da ArtemisiaLab Cassia il Percorso Ambulatoriale Cardiologico

Il Gruppo Artemisia Lab in collaborazione con il Policlinico Universitario Agostino Gemelli ha raccolto la sfida di realizzare un nuovo modello di percorso ambulatoriale dedicato alle malattie cardiovascolari. Il progetto è stato denominato P.A.C. ARTEMISIA ovvero Percorso Ambulatoriale Cardiologico Artemisia Lab.

Un “team del Cuore” rappresentato da Cardiologi Clinici, Ecocardiografisti, Elettrofisiologi, Angiologi, Cardiochirurghi e Chirurghi vascolari, coadiuvati da Internisti e Radiologi, con competenze specifiche, propongono un percorso ambulatoriale capace di inquadrare la diagnosi della malattia e proporre la corretta terapia che sia farmacologica o Interventistica/Chirurgica.

L’accesso a tutto lo spettro di esami cardiologici, il completamento delle informazioni con esami di laboratorio inclusi di uno screening genetico con la condivisione tra gli specialisti delle soluzioni proposte, permette di fornire la risposta al problema cardiologico in tempi molto ridotti rispetto alle prestazioni ambulatoriali presenti nel territorio.

Il progetto P.A.C. ARTEMISIA rappresenta una nuova opportunità per i pazienti che sono accolti e presi in carico da un Team multidisciplinare dedicato capace di curare la malattia del cuore e dell’apparato circolatorio.

Il Progetto P.A.C Artemisia: Heart Team

La grande esperienza della rete ambulatoriale Artemisia Lab insieme alle competenze specialistiche dell’Area “Cuore” del Policlinico A. Gemelli ha creato un Team multidisciplinare che lavora in modo sinergico e integrato sulle problematiche del paziente, avvalendosi di tutta la diagnostica con apparecchiature radiologiche e ultrasonore ed elettrofisiologiche. Tutti gli specialisti sono medici strutturati con lunga esperienza lavorativa nel proprio settore; la loro valenza scientifica è dimostrata, oltre che dal proprio curriculum, anche dalle numerose pubblicazioni scientifiche in qualità di autore e dai progetti di ricerca clinica in qualità di coordinatore. La presa in carico del paziente nel percorso ambulatoriale si avvale della consolidata gestione da parte del personale medico e tecnico Artemisia garantendo una continuità della cura e piena disponibilità alle richieste dei pazienti.

Specialisti dell’Heart Team

Cardiologi clinici, aritmologi, ecocardiografisti, cardiochirurghi, chirurghi vascolari, specialisti in medicina interna, nutrizionisti.

Prestazioni Realizzate

Screening internistico per il controllo dei principali metabolismi ad interesse cardio-angiologico;

Visita Cardiologica e controllo dei fattori di rischio cardiovascolari (Ipertensione Arteriosa, Diabete, Dislipidemia, Sindrome metabolica e Obesità);

ECG;

ECG da sforzo;

ECG Holter/24h;

Holter Pressorio;

Consulenze di elettrofisiologia, impianto di loop-recorder e controllo PM;

Ecocardiogramma T/T e T/E con test alle microbolle per ricerca di PFO;

Nutrizione e diete bilanciate

Con la prossima apertura del reparto di radiologia, le prestazioni svolte all’interno del P.A.C Artemisia includeranno la Cardio TAC e Cardio RMN.

Allo studio la costruzione d una cartella clinica informatizzata e personalizzata.

Dove Siamo

Il Poliambulaorio dove è stato attivato per la prima volta il Progetto P.A.C. ARTEMISIA è il centro Artemisia Lab Cassia.

Come Funziona

Tutti coloro che hanno un sospetto o una diagnosi di una malattia cardiaca o vascolare, possono richiedere, con una semplice prenotazione, una valutazione in questo percorso cardiologico.

E’ utile, ma non indispensabile, portare alla consultazione tutti gli esami realizzati precedentemente, anche molto lontano negli anni insieme alla terapia farmacologica in atto. L’appuntamento ambulatoriale prevede, un pre-screening clinico realizzato da un medico internista che interpreta il risultato degli esami ematochimici ed orienta la tipologia di consulenza cardiologica e il numero di esami e la loro tipologia; il cardiologo realizza la consulenza con un’esame cardiologico completo di ECG ed Ecocardiogramma. Ulteriori investigazioni (Holter ECG, ECG sotto sforzo, Ecocolordoppler Vascolare, Angio-TAC Cardiaca e Cardio RMN) vengono indicate e realizzate con appuntamenti rapidi. Al Team multidisciplinare afferisce anche una nutrizionista in grado di dispensare consigli alimentari e sullo stile di vita nonché prescrivere diete bilanciate compatibili con il problema cardiaco. I problemi diagnostici e gli orientamenti terapeutici vengono discussi collegialmente con meeting multidisciplinari (Heart-Team) nei quali i risultati degli esami e la discussione del caso clinico porta alla formulazione dell’indicazione ad una terapia personalizzata come un sarto confeziona un abito su misura.

Prof. Massimo Massetti, Ordinario di Cardiochirurgia dell’Università Cattolica e Direttore dell’Area Cardiovascolare del Policlinico A. Gemelli di Roma; Coordinatore progetto P.A.C. ARTEMISIA in Artemisia Lab.