Fleming, investì un uomo e fuggì. Rintracciato pirata della strada

Il fatto era accaduto a Collina Fleming verso le 8 dello scorso martedì 19 settembre.

in via Flaminia, all’altezza del civico 662, una Bmw, superando oltre le strisce un bus fermo, investiva un anziano scaraventandolo a terra e causandogli gravi ferite. Poi senza fermarsi per prestare soccorso, il conducente dell’auto si dava alla fuga in direzione Corso Francia mentre la vittima veniva trasportata e ricoverata in codice rosso al Pronto Soccorso del policlinico Gemelli.

A distanza di pochi giorni, grazie al lavoro degli agenti del XV Gruppo della Polizia Locale di Roma, il pirata della strada è stato rintracciato.

Si tratta di un trentunenne colombiano, con precedenti per furto, che è stato denunciato per lesioni gravi e omissione di soccorso. Ma non solo, anche guida senza patente. A quanto si apprende pare infatti che ne fosse sprovvisto ma nonostante ciò, all’insaputa di un suo amico che aveva noleggiato l’auto, si è messo alla guida della Bmw per fare un giro in città.