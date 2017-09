2 ottobre 2017. Artemisia Onlus alla Festa dei Nonni

Una giornata di prevenzione con visite mediche gratuite per gli anziani

Prosegue l’impegno di Artemisia Onlus nella prevenzione in favore delle fasce deboli, grazie al supporto di Artemisia Lab, la rete di centri clinici e diagnostici di Roma.

Dopo l’iniziativa di agosto, che ha visto tutti i centri Artemisia impegnati nel Progetto “ECG gratuiti per gli over 65” una nuova giornata di prevenzione gratuita è prevista per il prossimo 2 ottobre.

In coincidenza con la Festa dei Nonni, presso tutti i 13 poliambulatori specialistici della rete ArtemisiaLab dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Artemisia Onlus offrirà visite mediche gratuite per gli anziani con controlli audiometrici ed elettrocardiogramma.

“I nonni sono un dono importante”. Questo lo slogan che segna l’impegno sociale di Artemisia ONLUS nella giornata del 2 ottobre, che si inserisce all’interno di un calendario di azioni già realizzate in tutto il 2017 sui temi della prevenzione medica, dalle giornate dedicate al supporto psicologico dell’infanzia e della famiglia alla cura delle patologie della terza età, alle visite cardiologiche fino alle giornate di prevenzione per la donna.