Jazz e fascino all’Auditorium: arriva Diana Krall

Nel cartellone di ottobre, uno degli appuntamenti più attesi all’Auditorium – oltre a Stelvio Cipriani lunedì 2 e i Procol Harum lunedì 9 – è quello con la pianista e cantante jazz canadese Diana Krall che si esibirà venerdì 13 con un concerto a supporto del nuovo album Turn Up the Quiet, che celebra il ritorno al jazz e alla grande canzone americana.

Classe ’64, la celebre artista canadese è attiva sulla scena musicale dal ’93. Ha venduto oltre 6 milioni di dischi negli USA e oltre 15 in tutto il mondo; inoltre, durante gli anni ’90 e 2000, è stata l’artista jazz donna più venduta e ascoltata.

Come cantante è l’unica nel jazz ad aver vinto finora tre Grammy Awards e otto Juno Awards, conseguito nove dischi d’oro, tre di platino e sette multi-platinum e ad aver debuttato, con nove dei suoi album, in cima alla Billboard Jazz Albums.

Ha duettato spesso con grandi nomi. Memorabili per noi il singolo You Don’t Know Me con l’indimenticabile Ray Charles, If I Had You con il folksinger americano Willie Nelson e la famosissima Route 66 cantata in coppia con Natalie Cole.

Affascinante, dalla voce calda e sinuosa, bravissima al pianoforte, Diana Krall, sposatasi nel 2003 con Elvis Costello (cantautore, chitarrista e compositore britannico), negli anni si è guadagnata legioni di ammiratori in tutto il mondo con il suo repertorio che spazia in più generi musicali senza mai però perdere l’impronta jazz.

Di grande umanità e schiva nei rapporti con la stampa, ha anche sostenuto una serie di cause e organizzazioni benefiche. In particolare, ha tenuto concerti di beneficenza per raccogliere fondi per la ricerca sulla leucemia.

Save the date

Per assistere all’esecuzione live dei brani del nuovo album e riascoltare i successi e le sonorità che hanno contraddistinto lo stile unico dell’affascinante artista l’appuntamento è venerdì 13 ottobre nella sala Santa Cecilia con inizio alle 21.

I biglietti costano da 40 a 75 euro e per acquistarli si può cliccare qui.