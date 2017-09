Via della Farnesina, azzerato il parcheggio a spina

“Premesso che con Determinazione Dirigenziale di traffico n. 344 del 07/09/2017 sono state modificate le discipline di traffico vigenti in Via della Farnesina nel tratto compreso tra il civico 71 e il civico 151, al fine di permettere i lavori di manutenzione della segnaletica stradale con decorrenza dal 15 al 21 settembre è interdetta la sosta in quel tratto di strada“.

Così, in sintesi, recitava l’avviso apparso giorni fa sul sito del Municipio XV. “Lavori di manutenzione della segnaletica” e nulla di più. Chi ha pensato al rifacimento delle strisce pedonali e chi a quelle dei parcheggi ma nessuno avrebbe mai immaginato che invece sarebbe stata cambiata la disciplina della sosta.

Grande sorpresa

Grande la sorpresa e forte il malumore di residenti e negozianti quando hanno invece visto che dal civico 71 al 151 (praticamente da dopo il ponte dell’Olimpica fino alla farmacia) stava sparendo il parcheggio a spina sostituito da quello parallelo al marciapiede “dimezzando i posti macchina che già prima – riferisce un nostro lettore – era difficile trovare se non dopo aver fatto su e giù per un’ora“.

“Siamo stupiti e senza parole, vorremmo sapere chi è il genio di questa decisione e per quale logica è stata presa” esclama nell’indicarci i lavori in corso.

E’ bastato poco per scoprirlo.

Dopo dieci anni…

Nel lontano febbraio 2007 (sì, 2007) venne votata dal Consiglio dell’allora XX (oggi XV) Municipio la Risoluzione 27/2007 che disponeva in quel tratto di via della Farnesina la rimozione delle strisce segnaletiche di parcheggio a spina sostituendole con quelle di parcheggio parallelo al marciapiede.

L’obiettivo era dare maggior spazio alla circolazione visto che la strada è a doppio senso, con alta presenza di esercizi commerciali e la cronica conseguenza del parcheggio in doppia fila che oggi crea problemi anche al passaggio del bus 188, linea istituita qualche anno dopo.

Ma la Risoluzione, e la successiva Determinazione Dirigenziale della Polizia Locale che ne recepiva i contenuti, inoltrata all’allora responsabile dell’Ufficio Tecnico finì in un cassetto e lì rimase.

Dopo dieci anni, sulla spinta di diversi esposti ricevuti – così ci è stato riferito – in merito alla difficoltà di circolazione, la Polizia Locale di Roma ha chiesto l’attuazione del provvedimento. Resuscitati i due documenti, l’Ufficio Tecnico del XV ha dato il via ai lavori.

Ora, discorsi a parte sulla lentocrazia, i residenti ritengono che le condizioni della viabilità da allora ad oggi siano molto cambiate, che la necessità di posti auto sia molto aumentata e che per porre freno alla sosta in doppia fila basterebbe sanzionarla anzichè stravolgere la situazione attuale.

Resta il fatto che, dopo dieci anni, forse il problema avrebbe avuto bisogno di un nuovo passaggio in seno alla commissione mobilità del XV e probabilmente di un nuovo voto dell’aula. Ma così non è stato.

Se tanto ci dà tanto

E allora viene anche da chiedersi quanti anni ancora si dovrà attendere per vedere l’attuazione della risoluzione approvata il 17 marzo 2010 che tentava di mettere ordine al disordine originato il 26 agosto 2009 con l’entrata in vigore di una nuova disciplina viaria che, per dare “tranquillità” ai primi 200 metri di via della Farnesina, rivoluzionava la viabilità locale introducendo il senso unico a salire.

Il 17 marzo 2010 il Consiglio votò infatti di invertire l’attuale senso unico di marcia su via della Farnesina rendendola percorribile “in discesa” fino a Ponte Milvio.

Ma non solo, venne deciso di mantenere l’attuale senso unico su via Duchi di Castro (da via della Farnesina a via Orti della Farnesina) ma di invertire il senso unico in via Ranuccio Farnese (quindi da via Orti Farnesina a via Farnesina) allo scopo di creare un anello che consentirebbe l’interscambio fra le due arterie locali (ricordiamo che, escludendo via della Maratona, non c’è alcuna strada che consenta di andare da via Orti della Farnesina a via della Farnesina. L’unica soluzione è scendere fino al termine delle stesse, ove si congiungono – siamo a pochi metri da Ponte Milvio – e tornare indietro. Una vera follia in termini di viabilità, di traffico, di produzione di CO2).

Soluzioni invocate a attese da anni, soluzioni che, se tanto ci dà tanto, occorrerà attendere come minimo il 2020 per sperare di vederle attuate.

Claudio Cafasso