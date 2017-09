Vigna Clara, sei candeline in via Nemea

Quante di voi nel primo anno dei figli hanno festeggiato il “mesario”? L’abitudine di brindare al passare di ogni mese da un certo evento è ormai entrata nelle case degli italiani.

A festeggiare il complimese sono in particolar modo i fidanzatini e i neo-genitori ma nel caso in questione lo saranno anche i residenti di via Nemea, a Vigna Clara, nonchè chiunque lì attenda i bus.

I preparativi sono già in corso, si prospetta una bella festicciola.

Già, perchè quelle transenne che occupano metà della carreggiata e del marciapiede per delimitare un avvallamento sull’asfalto obbligando chi aspetta il bus a farlo sulla strada e gli autisti dell’Atac a improponibili gimcane, con l’arrivo del prossimo mese di ottobre festeggiano il sesto complimese.

Auguri alle nostre transenne, diventate ormai parte integrante del contesto urbano, con una fotocartolina a ricordo da inviare a chi ne ha dimenticato l’esistenza.