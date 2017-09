Mercoledì Lazio-Napoli in sicurezza senza blindatura del Foro Italico

Il match Lazio-Napoli, turno infrasettimanale di Serie A valido per la quinta giornata, si giocherà mercoledì 20 settembre allo stadio Olimpico con fischio d’inizio alle 20:45.

Attesi poco più di 20mila spettatori tra i quali quasi 2mila provenienti da tutta Italia. Circa 200 gli ultras partenopei in arrivo da Napoli.

Da un punto di vista sicurezza, presidio capillare del territorio e messa al sicuro degli itinerari sono i pilastri del piano messo a punto nel corso dell’odierno tavolo tecnico presieduto dal Questore Marino.

Il sistema di afflusso allo stadio Olimpico è stato organizzato su due direttrici contrapposte riservate.

Per i tifosi laziali dall’area di Ponte Milvio, Duca D’Aosta compresa e, quindi, raggiungibile dalle arterie Flaminia, Salaria e tangenziale; per i tifosi napoletani, collocati nel settore Sud, l’arrivo consigliato è dalla direttrice Aurelia, Gregorio VII e Baldo degli Ubaldi per arrivare nella zona Clodio, e Lungotevere della Vittoria per accedere allo stadio dalla direttrice Olimpica e Gladiatori per chi deve andare in Monte Mario.

20 le pattuglie della Polizia di Stato e radiomobili dell’Arma dei Carabinieri che vigileranno, con servizi dedicati, le direttrici di afflusso per evitare in fase preventiva qualsiasi incontro con tifoserie opposte.

Infine, telecamere della Polizia Scientifica integreranno l’avanzato sistema di videosorveglianza dello stadio Olimpico, soprattutto nelle aree esterne, “pronte a documentare – spiega la Questura – ogni forma di illegalità penale o amministrativa che non sarà tollerata”.

Viabilità

Per le tifoserie della squadra napoletana sono stati riservati i parcheggi dell’area Clodio e lungotevere della Vittoria mentre per i tifosi laziali sarà riservata l’area XVII Olimpiade.

Entro le ore 15 scatteranno i divieti di sosta e zona rimozione in viale dello stadio Flaminio, piazza Ankara e lungotevere della Vittoria nel tratto compreso tra piazzale Maresciallo Giardino e via Timavo.

Dalle 17 alle 21, inoltre, le fermate dei bus ATAC poste su lungotevere Maresciallo Diaz adiacenti al bar River e in lungotevere Cadorna all’altezza dell’aula bunker, verranno soppresse.

In fase di afflusso e deflusso delle tifoserie, inoltre, scatteranno le consuete modifiche alla viabilità nella zona dello stadio.