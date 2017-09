Cesano senz’acqua nella notte di venerdì

Acea comunica che per consentire urgenti e indifferibili interventi di manutenzione straordinaria “volti a migliorare la qualità del servizio idrico alla cittadinanza“, si rende necessario sospendere a Cesano il flusso idrico dalle 21 di venerdì 22 settembre alle 7 di sabato 23.

Di conseguenza potranno verificarsi abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua.

Per ridurre il disagio, Acea informa di aver predisposto dei servizi di rifornimento a mezzo autobotte che stazioneranno durante il periodo di sospensione idrica in via della Stazione di Cesano, fronte parcheggio parrocchia San Sebastiano, e in via Anguillarese angolo via Braccianese.

Acea scusandosi per il disagio arrecato ai residenti, invita ad effettuare “opportune scorte con ampio anticipo” e raccomanda “di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione al fine di evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione“.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il numero verde 800130335