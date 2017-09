Chiuderà via Flaminia? Il Municipio XV cerca una nuova casa

Firmato nel 2009, scaduto nel 2013 ed attualmente in regime di tacito rinnovo, il contratto di affitto per la sede del XV Municipio in via Flaminia 872 – 3219 metri quadri – costa ai contribuenti quasi un milione e centomila euro l’anno, ben 341 euro a metro quadro. Troppi per il Campidoglio, che ha deciso che per il XV è il momento di cambiare casa.

Già un precedente avviso pubblico era stato emesso quasi un anno fa, a novembre 2016, col quale l’amministrazione capitolina cercava “immobili in locazione, agibili e adeguatamente localizzati nel contesto urbano, da destinare a sedi istituzionali dei propri uffici“.

La ricerca era indirizzata anche ad una nuova sede istituzionale del Municipio XV da destinare a uffici e sede degli organi politici. Ma non è arrivata alcuna offerta.

E quindi oggi il Campidoglio ci riprova.

Con un nuovo avviso datato luglio 2017 ma reso pubblico in questi giorni sul sito capitolino, l’amministrazione rilancia per la seconda volta una ricerca di mercato mirata a “individuare immobili in locazione, agibili, realizzati nella piena conformità con le norme vigenti e adeguatamente localizzati nel contesto urbano, da destinare a sedi istituzionali dei propri uffici o all’esercizio di attività scolastiche e sociali già in essere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa per l’utilizzo di immobili da parte della pubblica amministrazione“.

E come si legge al lotto 2 dell’avviso, la ricerca è indirizzata anche ad una nuova sede istituzionale del Municipio XV, ancora una volta da destinare a uffici e sede degli organi politici per una superficie utile richiesta non inferiore 3200 metri quadri più parcheggio.

Le proposte devono essere presentate entro le 12 del prossimo 19 ottobre. Chissà se questa volta almeno una arriverà.

Chi fosse interessato potrà prendere visione dell’avviso cliccando qui.