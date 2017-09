Isola Farnese, un timbro per i viandanti della Francigena

I pellegrini diretti a Roma per il tramite dell’agro veientano e che transiteranno al borgo di Isola Farnese e Veio – ubicati nel tratto della via Francigena nella periferia a nord di Roma – ora avranno un timbro dedicato da apporre sulle credenziali e che di qui in avanti costituirà la marcatura ufficiale sui documenti di viaggio.

Infatti, a seguito del concorso bandito dall’Associazione Valorizziamo Veio e patrocinato dall’AEVF – Associazione Europea delle vie Francigene”, rèseau porter della via Francigena per incarico del Consiglio d’Europa, e al termine della valutazione delle opere da parte di una giuria composta da tecnici e professionisti esperti in vari settori, è stato individuato, su di una rosa di opere pervenute, il soggetto vincitore e la relativa classifica.

Venerdì 22 settembre, alle 18.30, nel borgo di Isola Farnese si svolgerà la conferenza di presentazione delle prime tre opere classificate e la premiazione della vincitrice del concorso.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al lavoro del direttivo dall’Associazione Valorizziamo Veio e dei volontari della comunità locale con la collaborazione dell’Associazione “Antonio Traversini”, degli “Amici MAV” (Amici del Museo dell’Agro Veientano di Formello) e della MTB di Formello.