Fleming, anziano investito da auto pirata

Un anziano è stato investito questa mattina al Fleming da una Bmw il cui conducente si è dato poi alla fuga. Il fatto è accaduto verso le 8 di questa mattina in via Flaminia, all’altezza del civico 662. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso. Le sue condizioni sono gravi.

Dai primi accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di Roma e dalle testimonianze raccolte pare che a bordo dell’auto ci fossero due persone, altri testimoni parlano di quattro.

Il conducente avrebbe investito il pedone mentre stava superando un bus fermo e anziché arrestarsi per prestare soccorso si è sarebbe dato alla fuga lungo via Flaminia scontrandosi poi, poco più avanti, con un’altra auto.

La polizia sta tentando di identificarlo.