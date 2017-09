Meteo Roma, allerta arancione. Attivata l’Unità di Crisi in XV

Rischio frane, smottamenti e allagamenti domani per l’emergenza meteo di codice arancione lanciata dalla Protezione Civile su Roma, Viterbo e Rieti. Codice giallo invece nel resto della Regione.

L’avviso di criticità durerà per 24-36 ore, a partire dalle prime ore della mattina di sabato 16 settembre. La Regione in una nota avverte che si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Codice arancione

Terzo livello di gravità su una scala di quattro, la classificazione arancione prevede la possibilità di effetti al suolo particolarmente significativi sul versante idrogeologico come frane, smottamenti e fenomeni di instabilità di versanti, in ragione di una particolare intensità puntuale e rapidità di evoluzione dei fenomeni atmosferici.

Anche sotto il profilo idraulico è concreta la possibilità di effetti significativi quali, ad esempio, l’innalzamento dei livelli dei fiumi, con particolare riferimento alle aste secondarie, allagamenti di seminterrati e locali al pianterreno in coincidenza di zone di deflusso delle acque meteoriche, allagamenti di sottopassaggi ed infrastrutture situate in zone di compluvio delle acque, con conseguenti disagi alla viabilità.

Attivata l’Unità di Crisi in XV

Per affrontare al meglio le eventuali emergenze che si dovessero venire a creare a causa del maltempo previsto per le giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle 8 di sabato, nei locali del XV Gruppo di Polizia Locale di via Caprilli, sarà operativa l’Unità di Crisi Locale del Municipio Roma XV che ha già allertato i Volontari della Protezione Civile.

E’ quanto comunica il presidente del XV, Stefano Simonelli, ricordando che per eventuali segnalazioni si potrà chiamare la Sala Operativa dell’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile al numero 06.67109200 o la Sala Operativa del XV Gruppo di Polizia Locale ai numeri 06.67697320 – 06.67697321