Al Flaminio il primo festival di chi ama la bici

il 22-23-24 settembre, nell'area espositiva "Guido Reni District" in via Via Guido Reni 7, quartiere Flaminio

“La rivoluzione dei pedali non è ancora avvenuta… l’idea di una città in cui prevale la bicicletta non è pura fantasia”: a questa considerazione di Marc Augè si ispira il primo SPIN CYCLING FESTIVAL italiano che nasce dal fratello maggiore londinese che ha già ottenuto internazionalmente un grandissimo successo e mira, nell’intento di aiutare il cambiamento, ad offrire confronto e informazione sulla mobilità sostenibile.

Il primo festival a Roma dedicato alle due ruote

Dal 22 al 24 settembre presso il Guido Reni District – in via Guido Reni 7, quartiere Flaminio – avrà dunque luogo il primo festival della capitale interamente dedicato al mondo della bicicletta dove noti brand nazionali ed internazionali, designer, start-up, enti ed associazioni, presenteranno al pubblico nuovi prodotti, innovazioni, idee e riflessioni sulla ciclabilità.

Rivolta ad appassionati, famiglie e a tutti coloro che desiderano una città più vivibile, l’iniziativa percorrerà temi quali il ciclo-turismo, il design, la tecnologia e la sicurezza, con particolare risalto alle biciclette elettriche e al trasporto di merci, ma sarà anche una grande festa che non vedrà mancare spazi per la socialità, l’enogastronomia e la musica, con un’appendice, per concerti e spettacoli, all’interno del Teatro Studio del vicino Auditorium.

Talk, mostre e spettacoli

Oltre 40 espositori di rilievo presenteranno le ultime novità del settore, intervallati da alcuni incontri a tema: all’interno del Padiglione C, ricco infatti sarà il calendario dei talk, moderati da Federico Del Prete (vicepresidente di CycloPride Italia APS) che offrirà anche al pubblico di interagire portando le proprie esperienze e i quesiti più stringenti per i diversi relatori. Tra questi saranno presenti Gianluca Santilli, presidente della Granfondo Campagnolo Roma, Alberto Fiorillo, responsabile Aree Metropolitane di Legambiente, portavoce progetto GRAB; Anna Becchi, vicepresidente Salvaiciclisti Roma e referente del progetto Bike To School Roma;Lamberto Mancini, Direttore Generale del Touring Club Italiano; lo scrittore e musicista Andrea Satta e numerosi altri.

Da segnalare unCOMMON:Arctic, Viaggio al Freddo!, un racconto esclusivo sul giro in bicicletta intorno al Circolo Polare Artico compiuto da Splof, Protz e Zurgo (alias Simone Albrigi, Nicola Bernardi e Lorenzo Civolari), un fumettista, un fotografo e uno chef. L’incontro sarà un resoconto di viaggio – condito di nonsense e surreale sul vissuto -, intervallato da video prodotti per l’occasione.

Altro intervento di rilievo sarà quello di Dario Pegoretti – intervistato dal giornalista televisivo Riccardo Iacona – famoso per i suoi telai artigianali in acciaio e alluminio che hanno legami non solo con lo sport ciclistico ad altissimo livello, ma anche con l’arte e l’innovazione tecnologica, mietendo in tutto il mondo centinaia di appassionati tra cui Marco Pantani e Robin Williams.

L’arte sarà oggetto di due mostre: una collettiva di affermati illustratori internazionali, concepita per esaltare i valori e la bellezza di questo straordinario mezzo di trasporto con una selezione dei lavori più rappresentativi di Taku Bannai (Giappone), Emilio Rubione (Argentina), Gregory Baldwin e Sam Peet(Inghilterra), Teresa Bellon (Spagna), e degli italiani Toni Demuro, Riccardo Guasco e Roberta Mistretta(Lazio); e GRAB+, 13 idee per cambiare Roma, curata da Legambiente, sui progetti di mobilità nuova e rigenerazione urbana promossi da associazioni e cittadini.

In esposizione anche il prototipo di bicicletta carenata PulsaR record italiano di velocità (126,90 kmh) progettata dal team Policumbent del Politecnico di Torino e la Minimal Bike, bicicletta compatta in fibra di carbonio progettata dal famoso designer olandese Bram Moens.

Interazione e divertimento in prima linea con le piste test, con circuito urbano su pavé e uno con ostacoli per MTB, dove le persone potranno provare i modelli di biciclette presentate dagli espositori.

BMX e Free style, discipline nelle quali non conta la velocità ma le evoluzioni che si eseguono, saranno invece illustrate dai maestri di MyFlyZone, una realtà forte e punto di riferimento nella capitale il cui obiettivo è trasmettere la passione per la bike tramite un team di atleti entusiasti e motivati che effettueranno dimostrazioni nelle diverse specialità street trial, bmx-flat, mtb-street, basate fondamentalmente sui principi di equilibrio, destrezza e coordinazione.

Nei padiglioni del Guidi Reni District sarà allestito anche un “Cicloclub” (dalla 19 ad ingresso libero) all’interno del quale saranno proiettati alcuni shorts video e documentari selezionati dal magmatico materiale reperibile in rete, che spazieranno dal ciclismo urbano all’Artistic Cycling, dalle acrobazie estreme a come andare a fare la spesa tutti i giorni: storie e ritratti da tutto il mondo per una cultura della bici tutta da guardare, passando da videoclip con centinaia di migliaia di visualizzazioni a piccoli capolavori sconosciuti.

Spazio ai bambini e ragazzi

Per i bambini dai 4 ai 7 anni sarà poi attrezzata “La Scuola del Traffico”, un percorso ciclabile con un tracciato stradale corredato da tutti gli elementi di segnaletica collegati agli spazi di un’ipotetica città in miniatura.

Un vero e proprio progetto di educazione stradale, a cura dell’associazione culturale Linaria, volto a favorire nei bambini l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri in strada.

I piccoli vi potranno accedere portando da casa la propria bicicletta.

Per i ragazzi più grandi, dai 7 ai 12 anni, è invece prevista la Cycling School di Mountain Bike, organizzata daBikeshop Roma con maestri qualificati per imparare ad affrontare percorsi sterrati.

Al mondo dell’infanzia saranno ancora rivolte due interessanti iniziative, entrambe all’Auditorium Parco della Musica: il 23 e 24 settembre avrà luogo lo spettacolo della compagnia Bianco Teatro sulla vita circense di Alfonsina Strada, unica donna ad aver partecipato al Giro d’Italia degli uomini nel 1924 (sabato ore 16, domenica ore 11).

A seguire il laboratorio “Bici come Farfalle”, a cura di Fernanda Pessolano/Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza che vedrà i piccoli partecipanti costruire un piccolo teatrino di carta con semplici tecniche di piegatura per mettere in scena una storia di animazione.

Non mancheranno musica e premi

La musica continuerà ad essere protagonista al Teatro Studio dell’Auditorium Parco della Musica con i concerti LA REPUBBLICA DELLE BICICLETTE di Guido Foddis e i Pedali di Ferrara, una concept performance con brani dedicati agli eroi del Giro d’Italia (23 settembre, ore 21) e i TÊTES DE BOIS, che nella loro esibizione rock-folk-poetica renderanno uno speciale omaggio ad Alfonsina e al mondo dei ciclisti (24 settembre, ore 21).

Lo Spin Cycling Festival vedrà assegnare anche il Premio nazionale “Pensieri & Pedali” di Euromobility, rivolto a coloro (musicisti, autori, scrittori, giornalisti, registi) che a diverso titolo hanno promosso la “cultura della bicicletta” nella loro opera artistica e professionale, già assegnato le scorse dizioni a personalità come Mogol, Enzo Iannacci, Bruno Gambarotta, Bruno Pizzul, Luca Carboni, Paolo Belli, Ficarra & Picone e Filippa Lagerbäck.

In collaborazione con la Granfondo Campagnolo Roma verranno assegnati gli ultimi 100 pettorali a prezzo speciale per la partecipazione alla “Granfondo Campagnolo Roma” ed alla ciclopedalata “In bici ai Castelli”.

Si chiude con la pedalata illuminata

A corollario della manifestazione si svolgerà una pedalata “illuminata” in notturna per le vie della città (sabato 24, ore 20 partenza da Guido Reni District), promossa da FIAB Roma Ruotalibera, per sensibilizzare chi usa la bicicletta ad essere visibile di notte.

Luci, catarifrangenti, giubbino riflettente e tutto ciò che – anche se non detto espressamente dal Codice della Strada – può contribuire a rendere il ciclista visibile: una splendida occasione per scatenare la propria fantasia con abbigliamenti riflettenti.

Biglietti

GUIDO RENI DISTRICT

Intero € 10

Ridotto € 8 partner e convenzioni

Abbonamento per i tre giorni € 20

da 0 a 12 anni ingresso gratuito

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Concerti e teatro € 5

Laboratori € 2

L’organizzazione

Spin Cycling Festival Roma è organizzato da IMF Foundation con il sostegno di Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, il patrocinio di FCI – Federazione Ciclistica Italiana, FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Euromobility, la partnership di Touring Club Italiano, FIAB Roma Ruotalibera, Granfondo Campagnolo Roma, CycloPride Italia APS, la sponsorship tecnica diEcopneus e Smaf Broker e la media partnership di Dimensione Suono Roma e Urbancycling.