Vigna Clara, divieto di sosta in via Bodio per lavori

Nel primo tratto di via Luigi Bodio, stretta e nevralagica strada a senso unico che congiunge via Cassia con Corso Francia, sarà vietato parcheggiare da lunedì 18 settembre a venerdì 13 ottobre per disposizione della Polizia Locale di Roma.

L’ufficio Tecnico del Municipio XV ha infatti autorizzato la società Areti ad occupare il suolo pubblico per posare nuovi cavi elettrici.

In virtù di ciò, per eseguire questi lavori, in tale periodo scatterà il divieto di sosta segnalato con pannelli indicanti “Zona Rimozione” e “0-24” sul lato destro della carreggiata a partire dal civico 81 e fino a Via Bonaldo Stringher. Nello stesso tratto il limite massimo di velocità sarà di 30 Km/h.