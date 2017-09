Chirizzi (PD): “Monitoraggio e manutenzione alberi, occorre cambiare passo”

Negli anni ’90 il personale specializzato del Comune di Roma era di circa 1430 dipendenti con la qualifica di giardinieri specializzati tecnici e funzionari. Nel 2017, alle dipendenze del Campidoglio, ci sono solo 140 giardinieri e 120 tecnici e funzionari per gestire 4.300 ettari.

Una situazione che si ripercuote pesantemente sull’attività di monitoraggio e manutenzione delle alberature della Capitale nella quale, nelle ultime 48 ore, tre pini si sono abbattuti al suolo causando feriti due dei quali – nell’episodio accaduto in via Cassia all’incrocio con via Pareto – abbastanza gravi.

Sul tema, la consigliera PD in XV Municipio Luigina Chirizzi, nel dichiarare tutta la sua solidarietà “ai due romani che a causa della caduta di un albero in Via Cassia sono rimasti gravemente feriti” sottolinea in una nota di aver paura che “incidenti come questo non saranno episodi isolati se non ci sarà una svolta nella manutenzione e cura della città”.

“Strade, scuole, uffici: tutto il patrimonio pubblico è in progressivo stato di abbandono” sostiene Chirizzi secondo cui “spesso non è soltanto questione di risorse, c’è una difficoltà a gestire centralmente una città vasta come Roma. Il verde pubblico da manutenere è di circa 4.300 ettari e non possiamo pensare che si debbano rincorrere sempre le emergenze”.

“Serve programmazione e prevenzione, ma soprattutto un nuovo modello di gestione del verde che utilizzi con razionalità e competenze le risorse economiche e umane a disposizione. L’ufficio giardini va potenziato, incrementando l’organico che ad oggi è del tutto insufficiente, prevedendo corsi periodici di formazione professionale e mettendo a disposizione mezzi adeguati. Insomma – conclude – serve cambiare passo, in fretta”.