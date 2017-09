Labaro, l’Asl di via Clauzetto riapre il 21 settembre

L’11 agosto la ASL Roma 1 ha dovuto chiudere il presidio di Labaro-Prima Porta, ubicato in via Clauzetto, a causa di una infestazione di pulci.

Un primo intervento di disinfestazione è stato effettuato lo stesso 11 agosto, e altri il 23, il 25 agosto e il 9 settembre. Il gran numero di azioni è dovuto al ciclo biologico delle pulci che richiede più bonifiche per eliminare correttamente parassiti adulti, larve e uova deposte. Un ultimo intervento è programmato per il 15 settembre. Nel frattempo si è provveduto alla potatura delle siepi all’esterno della struttura.

E’ quanto comunica l’Ufficio Stampa della ASL spiegando che “Le cause dell’infestazione sono state individuate nella presenza di numerosi gatti randagi nella siepe di delimitazione del giardino della struttura. La colonia felina – non registrata e mal gestita – attualmente è stata presa in carico dal Servizio Veterinario della stessa ASL.”

Per rendere le azioni di intervento più efficaci, tutte le operazioni sono state svolte in sinergia con la Polizia Locale di Roma e con il Municipio XV.

“L’Azienda Sanitaria – spiega ancora la nota – ha comunque garantito la continuità assistenziale, trasferendo l’attività specialistica e i prelievi al Poliambulatorio Tor di Quinto e quella vaccinale al Presidio di Via Jacobini 6. Presso Labaro un operatore è rimasto sempre presente per fornire informazioni alla popolazione sull’accesso ai servizi e chiarire le ragioni della prolungata chiusura”.

“Siamo consapevoli del disagio che si è creato per questa improvvisa chiusura – dichiara Angelo Tanese, Direttore Generale della ASL Roma 1 – ma la misura era necessaria per debellare una situazione di rischio potenziale per i cittadini e per gli operatori. Contiamo di riaprire il poliambulatorio il 21 settembre dopo le ultime attività di sanificazione e un’ulteriore verifica dei Servizi di Sanità Pubblica e di Risk Management.”