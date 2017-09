Cesano, open day della Ricerca all’Enea Casaccia

Venerdì 29 settembre Enea inaugura il primo “Open Day della Ricerca“, un’iniziativa finalizzata ad avvicinare il grande pubblico al mondo della scienza e dell’innovazione tecnologica, ma anche un’occasione per far conoscere le eccellenze della ricerca italiana e le opportunità per il futuro a ragazzi, studenti e famiglie.

Nel centro ricerche Enea Casaccia, a Osteria Nuova – poco dopo Cesano – e in quello di Frascati, a partire dalle 16 scienziati, ricercatori e tecnici saranno impegnati in un fitto programma di appuntamenti che accompagnerà gli spettatori nel mondo della ricerca tra show interattivi, documentari, esperimenti, tour dei laboratori, esposizioni e giochi, dove teorie e formule matematiche lasciano il posto alla pratica, allo spettacolo e al divertimento.

