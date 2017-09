Crolla un pino sulla Cassia

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 settembre, un grosso pino marittimo si è abbattuto su via Cassia.

Il crollo è avvenuto poco dopo le 15 all’incrocio fra via Cassia Nuova e via Pareto. L’albero si è abbattuto su due auto, feriti un uomo e una donna trasportati d’urgenza all’Ospedale San Pietro. La donna è stata ricoverata in codice rosso con un trauma cranico, mentre l’uomo è in codice giallo per un colpo subito alla alla schiena.

Sono già giunti i Vigili del Fuoco con un’autogru ed ora stanno provvedendo alla rimozione del pino. Via Cassia è chiusa al traffico, sul posto auto dei Carabinieri e della Polizia Locale di Roma.